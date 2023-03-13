Рослесхоз объявил о начале сезона лесных пожаров

Возгорания зафиксированы уже в нескольких регионах

В России начали регистрировать первые лесные пожары в этом сезоне. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский.

С начала года в стране уже возникло 14 лесных пожаров, площадь возгораний пока небольшая – 167 гектаров в шести регионах.

Венглинский заявил, что Россия находится "в самом начале" пожароопасного сезона, в основном возгорания зафиксированы в Южном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах, сообщает РИА Новости.

Наряду с первыми лесными пожарами 2023 года в России зафиксированы и первые весенние паводки. В МЧС рассказали, что в течение недели в связи с повышением среднесуточной температуры, интенсивным снеготаянием, а также выпадением осадков в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах произошло подтопление территорий в 13 субъектах.

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