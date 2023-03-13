Олимпийские комитеты стран Африки призвали допустить Россию к ОИ-2024

МОК еще не принял решение по этому вопросу

Комиссия спортсменов Ассоциации национальных олимпийских комитетов Африки (ANOCA) единогласно выступили за допуск россиян и белорусов к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В ходе форума в Алжире, в котором приняли участие более 100 представителей 50 комиссий спортсменов Национальных олимпийских комитетов (НОК) стран Африки, комиссия поддержала заявление исполнительного комитета организации. Его члены также единогласно высказались за допуск россиян и белорусов к ОИ-2024, сообщает ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее выступил за допуск россиян к международным соревнованиям, но при условии, что это коснется лишь тех атлетов, которые не поддерживают российскую спецоперацию на Украине.

В Олимпийском комитете России заявили, что категорически не согласны с любыми ограничениями, дополнительными требованиями и санкциями, которые касаются национальной принадлежности российских спортсменов и предлагаются как условие возвращения на международную арену.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"