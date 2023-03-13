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В Москве стартовала международная туристическая выставка "Интурмаркет"

14:40
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Конкурс "Мастера гостеприимства" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей"

В Москве сегодня стартовала международная туристическая выставка "Интурмаркет". В числе спикеров - наставники, эксперты и победители конкурса "Мастера гостеприимства", передает "ТВ Центр".

Они делятся с участниками опытом, говорят об актуальных вопросах развития отрасли и рассказывают о новых подходах в образовании в области туризма.

Конкурс "Мастера гостеприимства" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей". Он направлен на повышение престижа профессии.

"Задачи, которые ставят перед работниками отрасли, они все время меняются, потому что мир меняется. Если мы гонимся за последними трендами, то для того, чтобы это запускать, нужно в это погружаться. Надо знать язык, надо все время находиться в контакте со своими коллегами. Надо ездить по стране, надо ездить по миру, чтобы смотреть, чтобы что-то новое внедрять", - отметил Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, наставник конкурса "Мастера гостеприимства".

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