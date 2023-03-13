Собянин: реконструкция путепровода уберет "бутылочное горло" на Дмитровском шоссе

Работы завершатся до конца года

Опоры будущего путепровода готовы. На основания ляжет монолитно-железобетонная конструкция. Сейчас идет сборка и монтаж пролетных строений. Работают по технологии "надвижки".

"Мы собираем часть пролетного строения, далее - специальными приспособления сдвигаем его в сторону железной дороги, наращиваем, пристегиваем новые конструкции пролетного строения. И так поэтапно сдвигаем его над железной дорогой, пока они не придут на другую сторону и не будут опущены уже на построенные опоры", - объясняет Алексей Афонский, генеральный директор компани-подрядчика.

Дмитровский путепровод через пути Октябрьской железной дороги был построен еще в 1965 году. Конечно, здесь все теперь по-другому. Увеличился трафик, появились новые направления движения. Выросло количество "Сапсанов", которые ходят в Питер, "Ласточек", а еще - строится МЦД, в перспективе реализуют проект высокоскоростной магистрали через эту часть Москвы.

Габариты старого моста не отвечают современным вызовам. В 2020 году Дмитровский путепровод решили реконструировать.

"Вначале было принято решено построить временный путепровод. И сейчас строим основной. До конца этого года основные все работы должны быть выполнены. Сложный очень объект, но он необходим и для улучшения движения автомобилей, и для запуска МЦД-3, потому что меняются границы, расширяется количество движения поездов и требуются другие характеристики для этого путепровода", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом работы выполняются без остановки движения по основному ходу Дмитровского шоссе - транспорт следует по специально возведенному временному участку. Всего здесь будет построено и реконструировано 2 километра дорог: Сам путепровод, съезды с него и прилегающие улицы. Для шумоизоляции установят специальные защитные экраны.

Реконструкция путепровода облегчит движение по Дмитровскому шоссе, улучшит трафик на прилегающих улицах и новых стратегических магистралях - Московском скоростном диаметре и Северо-Западной хорде. Почти полмиллиона жителей получат совершенно новую транспортную инфраструктуру. Снизится нагрузка на данный участок Дмитровского шоссе, а поезда Октябрьского направления железной дороги даже с учетом кратного увеличения их количества смогут беспрепятственно курсировать в обоих направлениях.

Елена Сахно, Илья Данильцев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"