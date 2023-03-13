Причиной протечки на БКЛ стало строительство жилого комплекса

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Несколько часов сегодня не ходили поезда на Большой кольцевой линии от станции "Новаторская" до "Аминьевской". В обратном направлении они следовали с увеличенными интервалами, передает "ТВ Центр".

Правый тоннель на перегоне между станциями "Мичуринский проспект" и "Аминьевская" оказался заполнен водой и глиной. Как выяснилось, протечка образовалась из-за строительства над этим участком жилого комплекса. Подрядная организация без согласований начала проводить буровые работы, в результате чего и был поврежден тоннель.

Сейчас движение восстановлено, а представителей компании допрашивают полицейские, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил производства работ.

"Мы считаем, что действительно должно быть уголовное дело. Компания нарушила все мыслимые и немыслимые требования и законодательства. Безалаберное поведение строительной организации при строительстве жилого комплекса привело вот к таким последствия", - заявил глава Дептранса Максим Ликсутов.

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