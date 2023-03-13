В жилом комплексе "Лефортово Парк" произошел потоп

Причем - уже далеко не первый

Вода хлынула, как только рабочие открыли дверь на парковку на минус первом этаже. Видео потопа в ЖК "Лефортово Парк" мигом разлетелись по всему дому, району, а потом - и городу.

О том, что его машина в эти минуты уходит под воду, Дмитрий тоже узнал из подъездного чата. Позже выяснилось - случился прорыв трубы во втором подъезде. Из-за заблокированных дверей вода поднялась под потолок. Затопленными оказались кладовые комнаты. Добраться до своих вещей некоторые не могут до сих пор, хотя воду с парковки коммунальные службы уже выкачали. Кладовые спасают сами жильцы.

Покрышки, велосипеды, тюбинги и даже бытовая техника - все в воде. Многое спасти не удалось, придется выбросить. Но больше всего переживают владельцы автомобилей, они собираются добиваться компенсации ущерба. Пострадали и лифты. Теперь работает только один. Для дома высотой в 23 этажа - большая проблема. А ведь это новостройка, ее сдали всего два года назад, но коммунальные аварии здесь - дело уже привычное.

"Здесь постоянно какое-то несчастье творится. Все заливает, кладовую уже не в первый раз здесь заливает. Какой-то аварийный дом. Нам регулярно приходят отписки, что аварии устранены, проблемы решены, но аварии продолжаются", - говорят жильцы.

На обращение в "ПИК-Комфорте" ответили: "Вне зависимости от причин "ПИК-Комфорт" всегда оперативно реагирует как на аварии, так и на любые другие заявки жителей. В случае необходимости мы вызываем дополнительные силы и используем все имеющиеся средства, чтобы в кратчайшие сроки восстановить подачу ресурсов и ликвидировать последствия".

Последствия жильцам, видимо, придется расхлебывать еще долго. В общедомовых чатах уже поднимают вопрос о том, чтобы переименовать жилищный комплекс "Лефортово Парк" в "Титаник".

Елена Макарова, Александр Иванов, Кирилл Алянский, "ТВ Центр"

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