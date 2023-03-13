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Суд в Москве арестовал убийцу 16-летней девушки

15:05
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Подозреваемый был задержан по горячим следам

Сегодня Подольский суд на два месяца арестовал 18-летнего жителя столицы, обвиняемого в убийстве 16-летней знакомой, передает "ТВ Центр".

10 марта молодой человек пришел к ней в гости. В какой-то момент пара повздорила, парень так сильно разозлился, что взял нож и нанес девушке несколько ударов. Позже пострадавшую в крови на кухне нашли ее друзья, которые и вызвали полицию и медиков. От полученных травм девушка скончалась в машине скорой помощи. Подозреваемый же был задержан по горячим следам в Москве. 

Молодой человек отпираться не стал и сразу во всем признался. По некоторым данным, пара познакомилась в интернете, но отношения у них не задались. А последние полгода парень преследовал свою новую знакомую и не раз угрожал ей.

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