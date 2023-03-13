Станции метро "Курская" и "Площадь Революции" отмечают юбилей

Ровно 85 лет назад они положили начало Арбатско-Покровской линии

Через первый этаж жилого дома на площади Курского вокзала можно попасть на одну из тех станций, которая давно перестала быть только транспортным объектом, а попала в список достопримечательностей. Это "Курская" синей линии, она открылась 85 лет назад в рамках второй очереди строительства московской подземки. Таким образом, появилась вторая ветка метро в составе всего двух станций - "Курской" и "Площади Революции".

"Перегоны опустили пониже, их сделали ровными. Если вы поедете по первой очереди, там будут крутые повороты, подъемы спуски. Здесь я не скажу, что абсолютно ровно, но до "Площади Революции" практически прямая линия идет", - рассказывает Константин Черкасский, начальник экспозиционно-выставочного сектора "Народный музей метрополитена".

Первые шесть лет после открытия "Курская" была конечной. На входе сохранилась ретронадпись "К кассам и поездам". Но перед спуском - еще один вестибюль со знаменитой колонной, похожей на каменный цветок. Это аванзал, как в подземном дворце, на который станция очень похожа своей классической архитектурой и нарядными потолками.

"Замечательные ботанические мотивы повторяются - пшеница, серпы. И светильники бра. Можно представить, что это некий сосуд, в который помещают урожай", - продолжает Черкасский.

Аграрные мотивы и на металлических панно - намек на то, что с Курского вокзала поезда уезжают на юг, в житницу страны. Во время войны на станции был читальный зал - столы стояли в глухом торце, где сейчас переход на "Чкаловскую". А еще здесь был роддом.

Соседняя станция "Площадь Революции" в военные годы была пустой, знаменитые бронзовые скульптуры эвакуировали. Сейчас сложно представить этот подземный музей без его экспонатов. Всего здесь 76 фигур, а оригинальных образов всего 20, но у каждого - от двух до четырех копий. Это матросы, солдаты, крестьяне, рабочие, студенты и дети - жители молодой страны Советов, выполненные с исторической достоверностью.

Есть и скульптуры-загадки. Как, например, здесь появились "Школьницы с глобусом", которых вылепили по фотографии в газете, вышедшей только спустя два года после открытия станции? Оказывается, изначально все фигуры были гипсовыми, и только спустя время их дорабатывали и отливали в бронзе. Вероятно, тогда и решили увековечить удачный газетный образ.

И, конечно, "Площадь Революции" известна как станция желаний - некоторым элементам скульптур приписываются магические свойства. Больше всего удачи принес многострадальный нос собаки пограничника, натерты до блеска наган революционного матроса, туфелька девушки, петух птичницы и флажок сигнальщика.

Александра Панина, Наталья Тарасова, Андрей Алексеев, Эмиль Жабинский, "ТВ Центр"

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