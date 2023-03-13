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От водевиля к карнавалу: в Малый театр возвращается "Свадьба Кречинского"

15:06
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Сюжет изрядно переработали

Впервые в Малом театре - страстное танго. Новая версия "Свадьбы Кречинского" - это не просто очередное прочтение пьесы Сухово-Кобылина, но и посвящение музыкальному спектаклю, поставленному на этой сцене четверть века назад Виталием Соломиным. Режиссер Алексей Франдетти никогда не забудет, как одна из занятых в мюзикле актрис чудом помогла ему попасть в зал.

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"Я приехал из Ташкента. У меня не было, естественно, возможности купить себе билет в Малый театр. Я говорю - Ася, Ася! Там же играет Соломин! Он поставил этот спектакль! Можно мне сходить?", - вспоминает режиссер.

Виталий Соломин играл главную роль. Да так, что у всех дух захватывало. Это была его последняя роль - на сцене и в жизни. Неудивительно, что решение возобновить постановку в Малом театре приняли лишь спустя четверть века.

Новый Кречинский - человек сложный, жесткий, подлый. Но - одушевленный. Роль исполнил заслуженный артист России Алексей Фаддеев.

"Можно заподозрить, что у него есть душа. И что, возможно, он действительно влюблен в эту девочку. И все это не только ради денег и ради того, чтобы выплатить карточные долги и снова пойти играть", - говорит он.

Появление мюзикла в репертуаре Малого объясняют просто. Во-первых, это перерождение водевиля, что вполне традиционно. А во-вторых, коллектив к этому - абсолютно готов.

"Стало понятно, что в Малом театре на сегодняшний день есть артисты, которые могут эту историю сыграть, спеть и прожить таким образом, чтобы она была качественно исполнена", - отметил Франдетти.

Актеры от новой работы в восторге. Спектакль получился зрелищным и очень изящным - вплоть до самого крошечного аксессуара.

В Малом удалось достичь важного эффекта. Ни один самый пышный кринолин или дорогой фрак не скроет разбитое по собственной вине сердце.

Ольга Стрельцова, Юрий Ламзин, Артем Боев, "ТВ Центр"

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Сцена из спектакля "Свадьба Кречинского"
Сцена из спектакля "Свадьба Кречинского"
Сцена из спектакля "Свадьба Кречинского"
Сцена из спектакля "Свадьба Кречинского"
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