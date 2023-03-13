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Кремль: предпосылок для перехода ситуации на Украине к миру нет

13:45
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Россия намерена достичь целей СВО

Предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет.

Об этом в понедельник, 12 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. На данный момент цели специальной военной операции (СВО) возможно достичь только военным путем.

"Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем", - сказал представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер отметил необходимость "запустить мирный процесс" для Украины. При этом он подчеркнул, что нельзя принуждать Киев к переговорам с Москвой.

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