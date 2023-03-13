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Отчаянное мяуканье: на юго-востоке Москвы спасли котенка

15:07
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Лапа животного оказалась зажата капканом с цепью

На юго-востоке столицы спасли котенка, который застрял под капотом автомобиля. Быстро это сделать не удалось - мешало простое, но очень жестокое устройство, сообщает "ТВ Центр".

Москвич услышал странные скрипы и отчаянное мяуканье в своей легковушке. Однако источник звуков обнаружил не сразу. Крохотная голова котенка торчала за проводами в моторном отсеке. Сражаясь за жизнь, зверек даже перегрыз проводку. Но самостоятельно выбраться все равно не смог. Мужчина попытался помочь животному, но что-то явно мешало вытянуть его из западни. Тогда решил вызвать специалистов "СпасРезерва".

Оказалось, одна лапа была зажата капканом с цепью. Ловушка - небольшая, рассчитанная на крыс, но ее хватило, чтобы сломать хрупкие кости.

Животное, обезумевшее от боли и страха, все-таки удалось вытащить. Страдальца отвезли в ветклинику, где ему сделали операцию. Котенку еще предстоит пройти курс лечения, чтобы избежать ампутации лапы. А полиция сейчас выясняет, кто расставил во дворе капканы.

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