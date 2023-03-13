Песков объяснил преимущество G20 перед G7

Россия отметила более широкий состав участников "двадцатки"

"Большая семерка" (G7) не отражает экономические чаяния планеты в отличие от "Группы двадцати" (G20). Такое заявление в понедельник, 13 марта, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, мировая экономика далеко не ограничивается странами "большой семерки", поэтому Россия считает, что данный формат не отражает экономические чаяния нашей планеты.

Песков отметил, что более широкий состав участников "двадцатки" гораздо более полным образом отражает реальное положение дел, на что Москва и ориентируется, сообщает РИА Новости.

Ранее власти США при формировании оборонного бюджета США на 2023 года предусмотрели положение о необходимости добиваться исключения России из "Большой двадцатки" (G20) и ряда других международных форматов и организаций.

Однако глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что возможное исключение России из "Группы двадцати" (G20) противоречило бы принципу многостороннего сотрудничества.

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