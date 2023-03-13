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Сборная России выступит на чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

14:54
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Игры пройдут с 9 по 21 июня

Сборная России в июне выступит в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Об этом в понедельник, 13 марта, заявил "РИА Новости" глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев.

Это первый международный турнир России после отстранения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Чемпионат пройдет с 9 по 21 июня. Сыграют сборные Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистан и Афганистан. Кроме того, к участию будет приглашена еще одна азиатская сборная.

"Матчи группового этапа планируют провести в Ташкенте и Бишкеке", - добавил Салиев.  

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