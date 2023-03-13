Финальная экспозиция выставки "Навигатор реновации" будет представлена 14 марта

Выставка открыта в ГБУ "Мосстройинформ"

С 14 марта выставка "Навигатор реновации" обновит тематическую часть экспозиции, на ней будут представлены реализованные проекты по программе реновации столичного жилфонда. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Выставка "Навигатор реновации", которая открыта в ГБУ "Мосстройинформ" (ул. 2-я Брестская, д. 6), 14 марта обновит тематическую часть экспозиции. Это завершающий месяц работы выставки. До конца апреля здесь можно ознакомиться с реализованными в 2022 году проектами по программе реновации с применением высоких стандартов, утвержденных мэром города Сергеем Собяниным.

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что на примере пяти объектов на выставке представлены дома, возведенные в 2022 году в НАО, СЗАО, САО, ЮАО и ВАО. На экспозиции можно ознакомиться с реализацией программы реновации в округах, где расположены новостройки.

Кроме того, на втором этаже выставочного пространства представлено большое количество информационных материалов и интерактивных элементов, рассказывающих о программе реновации. Там установлена информационная стена с ответами на часто задаваемые вопросы по программе. Получить развернутый ответ по тому или иному вопросу можно просканировав QR-код.

Дома, представленные на выставке, расположены по адресам: пос. Знамя Октября, д. 3, корп. 1 (НАО, поселение Рязановское); 1-й Пехотный пер., д. 2 (СЗАО, район Щукино); ул. 9 Мая, д. 28, корп. 1 (ВАО, район Восточный); ул. Путейская, д. 2 (САО, район Западное Дегунино) и ул. Ленинская Слобода, д. 3 (ЮАО, Даниловский район).

Сергей Левкин напомнил, что выставка "Навигатор реновации" открылась 5 апреля 2022 года экспозицией "Реновация через искусство". Затем каждый месяц менялась ее тематическая часть, за год были показаны 11 округов Москвы, в которых реализуется программа реновации. За год выставку посетили более 3 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Главархив Москвы получил "Золотой знак ВДНХ" за вклад в сохранение фотонаследия выставки.

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