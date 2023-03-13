В Москве 15 марта обсудят применение технологий информационного моделирования в строительстве

Участники обменяются опытом "цифры"

Применение технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве обсудят на форуме в Москве 15 марта.

Форум организует ГБУ "Мосстройинформ" совместно снаучно-проектным центром "Развитие города" и проектом "СтроимПросто"., сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Мероприятие пройдет в формате живого общения и онлайн-трансляции. На форуме выступят Минстрой России, НОТИМ, ДОМ.РФ, а также представители органов исполнительной власти столичного Стройкомплекса, инвестиционно-строительного сообщества, разработчики и программисты.

Участники форума обсудят информационные системы управления проектами, цифровой двойник города, цифровые паспорта и другие вопросы. Практикующие специалисты поделятся опытом проектирования объектов городского заказа, расскажут о российском софте и консолидации цифровых источников данных в реализации ТИМ.

По словам руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, цифровизация стала неотъемлемой частью жизни и уверенно вошла в строительную отрасль. Технологии электронного моделирования, электронные услуги и сервисы доказали, что с их помощью можно улучшить контроль над расходами и увеличить точность расчетов, а также сократить сроки строительства, сделав строительный цикл более прозрачным и понятным.

ГБУ "Мосстройинформ" регулярно выступает площадкой, где власти делятся опытом внедрения цифровых технологий.

Мы с коллегами <…> рады делиться своими находками. На этом форуме мы хотим открыто поговорить о существующих проблемах цифровой трансформации и методах их решения", - рассказала директор ГБУ "Мосстройинформ" Юлия Куликова.

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