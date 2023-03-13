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"Все очень неплохо": Кадыров рассказал Путину о развитии Чечни

14:39
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Президент принял в Кремле главу республики

Президент России Владимир Путин в понедельник, 13 марта, провел встречу с руководителем Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, который проинформировал главу государства о социально-экономических достижениях региона в 2022 году.
Путин встретился с врио главы Запорожской области

Как заявил в начале встречи Кадыров, "в республике у нас все очень неплохо", причем "это благодаря Вам". Однако Путин заявил, что это "благодаря чеченскому народу".

По словам главы региона, в 2022 году Чеченская Республика заняла ведущие места в различных сферах, в частности, первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и региональному проекту "Чистая вода". Чечня также входит в число лидеров по формированию комфортной городской среды и социальной догазификации, нацпроекту "Образование" и в рейтинге "Экология". Регион перевыполнил показатели нацпроекта "Жильё и городская среда" в 2,5 раза.

Кадыров отметил стабильный рост экономических показателей, включая объем строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд рублей.

Несмотря на западные санкции, в регионе успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов продолжают развивать комплекс "Ведучи", начали строить новый терминал аэропорта в Грозном и модернизацию цементного завода.

Кадыров поблагодарил Путина за все, что он делает для Чечни и всей России, а президент отметил личные заслуги главы республики для ее активного развития. Глава государства также заявил, что видит, "как ваши парни воюют в зоне СВО", и попросил передать им самые наилучшие слова и большую благодарность, сообщает пресс-служба Кремля.

В октябре 2022 года Рамзану Кадырову было присвоено воинское звание генерал-полковника в соответствии с указом №709 президента России Владимира Путина. По словам главы Чечни, российский лидер лично сообщил ему о присвоении звания генерал-полковника и поздравил с этим событием.

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