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В Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста

15:00
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Инициативу ранее озвучил глава Минобороны

На рассмотрение Государственной думы внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года с переходным периодом до 2026 года.
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Согласно документу, опубликованному в понедельник, 13 марта, предлагается поэтапно повысить нижний предел призывного возраста до 21 года (в настоящее время от 18 лет). При этом верхняя планка призывного возраста может быть поднята до 30 лет.

Делать это предлагается поэтапно: в случае принятия законопроекта в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать граждане от 19 до 30 лет, в 2025 году — граждане от 20 до 30 лет, в 2026 году — от 21 до 30 лет, сообщает РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу предложил поднять нижнюю и верхнюю границы призывного возраста с 18 и 27 лет до 21 года и 30 лет соответственно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин концептуально поддержал идею повышения призывного возраста.

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