Власти Таиланда опровергли слухи о "русской мафии"

Отмечен резкий приток россиян в государство

Организованная российская преступность в Таиланде не выявлена. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал заместитель руководителя иммиграционного бюро страны Пхантхана Нутчанат.

По словам чиновника, нет никаких признаков того, что российские криминальные деятели проникли в страну, несмотря на резкий рост числа туристов из России.

Большинство правовых вопросов, связанных с российскими гражданами в Таиланде, – незначительные правонарушения, такие как нарушения правил дорожного движения. При этом власти Пхукета, острова Самуи, а также Паттайи не обнаружили присутствия россиян, которые могли бы представлять угрозу национальной безопасности Таиланда, цитирует Нутчаната Bangkok Post.

Ранее в пограничной службе ФСБ рассказали, что россияне совершили по итогам 2022 года 23,2 млн зарубежных поездок, почти 7 млн из них пришлись на туристические. Таиланд вошел в пятерку стран, которые пользовались у россиян наибольшей популярностью.

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