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Минобороны рассказало о новых потерях ВСУ

15:06
  • понедельник
  • 13 марта 2023

На донецком направлении за сутки уничтожено до 190 украинских военных

Минобороны в понедельник сообщило новые данные о ходе спецоперации. Так, ВС России уничтожили на херсонском направлении свыше 20 украинских боевиков и две гаубицы.
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На южнодонецком и запорожском направлениях Киев за сутки потерял 60 военных и четыре единицы техники. Кроме того, российские войска в ходе активных действий на донецком направлении за сутки уничтожили до 190 украинских военнослужащих и 20 единиц техники, передает РИА Новости.

Также сообщается, что российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 16 украинских беспилотников и 12 снарядов РСЗО HIMARS.

"В районе населенного пункта Первомайское Донецкой народной республики поражен украинский зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ", - сообщили в оборонном ведомстве.

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