Американцев предупредили о новой волне банкротства банков

Может разразиться кризис, сравнимый с Великой депрессией

Без ответа оставил Джо Байден вопрос журналиста, может ли он пообещать американцам, что страну не ждет "цепная реакция" из-за банкротства Silicon Valley Bank. Обращение к главе США прозвучало после его выступления, посвященного проблемам финансовой системы. В нем Байден обещал гражданам безопасность банковской сферы. Американцы, похоже, не поверили заверениям Байдена. Приходят сообщения, что возле некоторых отделений финансовых учреждений выстраиваются огромные очереди за наличными.

Банкротство американского банка стартапов "SVB", кажется, запустило цепную реакцию. Под угрозой оказались ещё четыре банка. "Signature Bank" уже закрыт по решению американских финансовых властей. Акции "First Republic Bank", "Pacific Westerns", "Western Alliance" стремительно падают. Инвесторы считают, что они будут следующими. Впрочем, и на них всё может не закончится, учитывая проблемы, которые существуют у всего финсектора США.

"Ни для кого не секрет, что технически большинство банков США прямо сейчас являются банкротами, поскольку все они сидят на долгосрочных казначейских облигациях, которые находятся под угрозой в условиях 4-процентной ставки", - говорит Суна Амхаз, основатель и управляющий партнер "Volt Capital".

Пытаясь обуздать инфляцию, ставку ФРС действительно поднимало стремительно, чего Америка не видела последние 40 лет. И там, конечно, привыкли жить при околонулевых процентах. На этом строилась стратегия зарабатывания денег в банковском секторе, который активно направлял средства вкладчиков в облигации. И всех всё устраивало до того момента, пока ставка не начала расти. А люди массово не начали приходить за своими деньгами, чтобы переложить их под более выгодный процент. В том числе это и погубило банк "SVB", ставший, как считают эксперты, лишь первой ласточкой для банковской системы США.

"Банковская система США находится на грани гораздо большего краха, чем в 2008 году. Банки владеют долгосрочными бумагами по чрезвычайно низким процентным ставкам. Они не могут конкурировать с краткосрочными казначейскими облигациями. Массовое снятие средств вкладчиками, стремящимися к более высокой доходности, приведёт к волне банкротств банков", - заявил Питер Шифф, президент "Euro Pacific Capital Inc".

В итоге кризис 2008-го года может показаться всем цветочками. Тогда ситуация с банком "Лемон Бразерс" развивалась постепенно. Сейчас же поражает стремительность, с которой "сложился" тот же "SVB". На это ушло чуть больше суток. Конечно, если смотреть глобально, то акции обанкротившегося американского банка стартапов падали с ноября 21-го года. Можно предположить, что кто-то хорошо осведомленный плавно выводил свои деньги, предвидя час "X". Настал он в минувший четверг, когда котировки банка обрушились сразу на 60 процентов. А спустя сутки его объявили банкротом, отдав под внешнее управление. Причем, в Минфине США сходу заявили, что спасать "SVB" никто не будет.

"Во время последнего финансового кризиса некоторых инвесторов и владельцев крупных системных банков удалось спасти. Но данный шаг не предполагает, что мы сделаем это вновь. При этом мы, конечно, беспокоимся о вкладчиках и сосредоточены на том, чтобы попытаться удовлетворить их потребности", - заявила глава Министерства финансов США Джанет Йеллен.

Однако с этим тоже есть серьезные проблемы. Согласно американским законам, сумма гарантированной страховки покрывает только 250 тысяч долларов. А учитывая, что американцы, в отличие от наших вкладчиков, народ не пуганый, таких депозитов в "SVB" насчитывалось всего пять процентов. Все остальные были уверены в надежности банка, который входил в первую сотню американских кредитно-финансовых учреждений. И, конечно, никто и не думал, что он "лопнет" в один момент. Ни клиенты. Ни, похоже, власти США, которые пока не предложили никаких мер поддержки финсектору. Ни слова об этом не было сказано и во время обращения Байдена, который лишь попытался успокоить американцев.

"Банковская система США надежна. Вам не нужно переживать на этот счет. С вашими деньгами будет все в порядке. И ваши депозиты будут на месте, если они вам понадобятся", - заявил он.

Но все же эта речь, которая длилась всего 5 минут, вряд ли вселила уверенность в американцев, которые ждали других слов от своего лидера. И этим, разумеется, поспешили воспользоваться политические конкуренты Байдена.

"Исходя из того, что происходит с нашей экономикой, Джо Байден скоро станет Гербертом Гувером современной эпохи. А у нас начнётся вторая Великая депрессия. Причём, гораздо сильнее, чем в 1929 году. В доказательство этому ситуация с банками, которые уже начали банкротиться", - отметил бывший президент США Дональд Трамп.

"В экономике, где главенствуют "фиатные деньги", которые ничем не обеспечены и в ситуации мирового кризиса, который спровоцировала эта экономика, ее политическое руководство, они сами "отгребают" сейчас то, извините за ненаучный термин, что они сами организовали", - заявил Олег Сухарев, главный научный сотрудник Института экономики РАН.

И с этим не поспоришь. Правда, пока, подчеркивает профессор Сухарев, говорить о начале кризиса, сложно. Необходимо наблюдать за развитием ситуации. Впрочем, рынки её уже интерпретируют как крайне негативную. Во всяком случае, европейские индексы сегодня серьезно падают. Вниз их тянут как раз акции крупных банков, которые завязаны на американскую финансовую систему. А ей сейчас, если верить экспертам, очень нехорошо.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"