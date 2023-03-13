Спасение застрявшего под капотом котенка попало на видео

Животное угодило в капкан

Удивительная история спасения котёнка в Москве. Автомобилист услышал странные звуки под капотом - шорох и жалобное мяуканье. Самостоятельно достать четверолапого он не смог. Животное ранее угодило в капкан и зацепилось раздробленной лапой о детали машины.

Шерсть чёрная, глаза зелёные, большие. Лапа сейчас перевязана - потому что на днях угодил в серьёзную передрягу.

Андрей Роганов будто чувствовал, что с его легковушкой что-то не то. Обычно мужчина сразу заводит мотор. Но утром 9 марта неожиданно сам для себя решил с ключом зажигания повременить. И не зря. Сначала водитель услышал подозрительный шорох. Затем показалось, что похожее на мяуканье.

Супруги набрали 112. На том конце провода проблему поняли - на помощь оперативно выдвинулся отряд. Прибыв на место ЧП, спасатели тоже не сразу нашли выход из ситуации. И только спустя 40 минут из-под капота появился пищащий виновник происшествия.

Котёнок был напуган. И кричал от боли. На сухожилиях еле-еле держалось то, что осталось от лапы. Как оказалось, хрупкие кости раздробила беспощадная ловушка - капкан. Капкан и не давал достать кота из-под капота.

"Мы сообщили участковому оперуполномоченному. Надеюсь, он произведет осмотр ближайших мест. Самое главное, чтобы в этот капкан не попали больше ни кошка, ни ребёнок, ни собака. Возможно, он был рассчитан на крыс. Достоверно я сказать не могу", - отметил Андрей Роганов.

Это видео Андрею Роганову прислали ветеринары. Зеленоглазый пациент оказался терпеливым, спокойным и очень ласковым - на мурчание не скупится. Пострадавшая лапа перемотана. Врачи сейчас делают всё возможное, чтобы избежать ампутации. Говорят, шансы есть - должно же черному коту хоть на этот раз повезти.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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