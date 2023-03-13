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WSJ: Си Цзиньпин проведет переговоры с Путиным и с Зеленским

15:37
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Власти Китая официально не подтверждали эти данные

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен на следующей неделе встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным, а позднее провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказали информированные источники газеты The Wall Street Journal.
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Как пишет издание, разговор Си Цзиньпина с Зеленским может стать первым с начала российской спецоперации, причем "вероятно, это произойдет после того, как он на следующей неделе посетит Москву для встречи с российским президентом Владимиром Путиным".

Предположительно, общение Си Цзиньпина с Зеленским будет организовано по видеосвязи. Официальные комментарии по этому поводу от властей Китая пока не поступали.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз отвергает план урегулирования конфликта на Украине, предложенный Китаем, поскольку не считает его мирным.

Постоянный представитель КНР при Евросоюзе Фу Цун в ответ заявил, что "в силу разных факторов антироссийские настроения в Европе сейчас накалены, множество эмоций находит свое отражение в их политике, есть и признаки гнева на Китай".

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