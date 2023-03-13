Источник рассказал об улучшении состояния Костомарова

Фигурист остается в больнице под наблюдением медиков

Чемпион Олимпийских игр 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров демонстрирует положительную динамику. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал осведомленный источник.

Как сообщает "Матч ТВ", в состоянии Костомарова есть некоторые улучшения. Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия Костомарова с аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Врачи и близкие Романа Костомарова не давали комментариев по этому поводу.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Там его подключили к аппарату ЭКМО.

По некоторым данным, из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса врачам пришлось ампутировать фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.

4 марта сообщалось, что Роман Костомаров начал приходить в сознание и немного двигаться. По словам источников, положительная динамика в состоянии пациента уже есть.

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