Мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов

Газета Wall Street Journal в понедельник озвучила причину больших потерь украинских войск в Артемовске.

"Мощеные дороги больше недоступны для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых, а альтернативные грунтовые дороги непроходимы для многих колесных транспортных средств", - говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.

Накануне стало известно, что между Киевом и Вашингтоном растут разногласия по поводу конфликта на Украине. Об этом узнали западные журналисты. Отмечается, что Белый дом предупредил Киев о недопустимости проведения некоторых военных действий за пределами Украины.

На сегодняшний день одной из самых горячих точек в зоне СВО остается Артемовск. Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города, а артиллеристы захлопнули огненную ловушку при попытке отряда ВСУ выйти из города.

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