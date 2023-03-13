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Байден обратился к американцам после банкротства банков

16:31
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Президент США назвал банковскую систему страны безопасной

Все депозиты американцев остаются доступны при необходимости, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления, посвященного проблемам в банковской системе страны.

"Важно, что налогоплательщики не понесут никаких потерь", - заявил он.

Байден заверил американцев, что банковская система США остается полностью безопасной. Тем не менее, власти страны не станут спасать обанкротившиеся банки. Руководство этих компаний будет уволено. Остальные финансовые учреждения ждет более жесткое регулирование.

Выступление президента США длилось около пяти минут.

10 марта в США рухнул один из крупнейших банков - Silicon Valley Bank. Он стал самым крупным банком, обанкротившимся после последнего финансового кризиса 2008 года. В SVB хранились средства стартапов и венчурных фондов.

По мнению ряда американских аналитиков, банкротство банка может привести к краху банковской системы США. Накануне власти приняли решение также закрыть обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank. 

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