Эксперты рассказали, как увеличить продолжительность жизни

Проблема - в высоком потреблении соли

Избыточное потребление соли вносит значительный вклад в высокую смертность граждан, прежде всего, у мужчин. Такой вывод сделали эксперты НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России.

"Избыточное потребление соли повышает риск смерти среди российских мужчин на 41%, а наличие привычки досаливания пищи увеличивает этот риск до 50%", - сказала главный внештатный специалист Минздрава по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина.

Отмечается, что потребление соли среди россиян на текущий момент в два раза превышает безопасный уровень потребления в пять граммов.

Ученые Центра сердца и сосудов университета Земмельвейс в Венгрии ранее рассказали, что среди людей, выпивающих ежедневно по три чашки кофе, риск смерти от инфаркта ниже более чем на 20 процентов.

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