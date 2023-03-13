В Киево-Печерскую лавру прибыла комиссия с проверкой

Монахи будут отстаивать свои права

В Киево-Печерскую лавру сегодня без предупреждения прибыла комиссия с проверкой. На минувшей неделе от монахов канонической Украинской православной церкви потребовали покинуть монастырь до 29 марта. Якобы они нарушили условия договора по использованию госимущества.

Монахи намерены отстаивать свои права. Об этом заявил настоятель обители митрополит Павел. В Москве такое отношение к представителям церкви назвали недопустимым. Как заявили в пресс-службе Кремля, мировое сообщество должно отреагировать на происходящее. Накануне сотни православных верующих вышли на шествие в защиту Киево-Печерской лавры.

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