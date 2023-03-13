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Шойгу назвал отношения России и Китая основой глобальной стабильности

17:35
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Отношения двух стран вышли на беспрецедентно высокий уровень

Отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу в поздравлении генерал-полковнику Ли Шанфу в связи с назначением на должность министра обороны КНР.

"Отношения между Россией и Китаем стали несущей опорой глобальной стабильности в условиях усиливающейся геополитической напряженности в мире", - говорится в поздравлении.

Шойгу надеется, что деятельность Ли Шанфу на посту главы Минобороны Китая будет способствовать развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух стран в области военного и военно-технического сотрудничества. Российский министр пожелал своему китайскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в работе.

Кроме того, Сергей Шойгу поблагодарил бывшего главу Минобороны Вэй Фэнхэ за вклад в в укрепление российско-китайского военного сотрудничества, пишет РИА Новости.

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