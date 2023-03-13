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Global Times: санкции США бьют по ним самим

18:37
  • понедельник
  • 13 марта 2023

США слишком полагаются на военную мощь и ограничительные меры

Сила и авторитет США сильно преувеличены, и Вашингтон неизбежно потеряет контроль. Об этом пишет в понедельник издание Global Times.
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"США вмешиваются в мировую политику, пытаясь доминировать над всеми. Это желание подобно десяти пальцам, нажимающим одновременно на десять кнопок", - говорится в статье, которую цитирует РИА Новости.

По данным издания, США слишком полагаются на военную мощь и санкции из-за своей высокотехнологичной и финансовой гегемонии. Однако возможности использования этих инструментов лимитированы.

"Движимая жадностью погоня за прибылью зашла слишком далеко. Это вызовет разрушение их неустойчивых финансовых пирамид", — отмечается в публикации. При этом подход Вашингтона ослабляет его самого, пишет Global Times.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявил, что США следовало бы подумать о том, что они могут сделать для мира, прежде чем критиковать других. Нормализация отношений пойдет на пользу всему миру, считают в Пекине.

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