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Собянин: За четыре года более 180 тысяч москвичей прошли обучение в проекте "Бизнес уикенд"

19:10
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело

Более 180 тысяч москвичей прошли обучение в проекте "Бизнес уикенд" за четыре года его существования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Обучение здесь помогло многим москвичам открыть свое дело, увеличить прибыль уже существующих компаний", - написал мэр.

Собянин напомнил, что у "Бизнес уикенда" три ступени обучения. Первая - это тренинги, где за два часа в формате игры участники проходят все стадии развития стартапа - ищут рыночные ниши и готовят бизнес-проекты. Вторая - это "Бизнес уикенд-марафон", там можно глубоко и детально проработать свои идеи. Третьей является акселератор, который помогает тем, кто хочет масштабировать бизнес.

Всего за это время на различные мероприятия "Бизнес уикенда" зарегистрировались свыше 228 тысяч жителей столицы от 16 до 35 лет.

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