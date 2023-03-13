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Лидера группы "Ногу свело!" обвинили в дискредитации ВС России

19:14
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Заседание по делу назначили на 27 марта

На лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского составили протокол о дискредитации Вооруженных сил России. Музыканту грозит административное наказание в виде штрафа в размере до 50 тысяч рублей.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Хорошевского суда столицы, судебное заседание назначено на 27 марта.

1 марта комитет Госдумы поддержал поправки в УК и КоАП об ответственности за дискредитацию всех участников спецоперации, в том числе добровольцев.

Как отметил спикер парламента Вячеслав Володин, эта законодательная инициатива защитит всех, кто, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан.

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Максим Покровский
Максим Покровский
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