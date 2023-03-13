В МИД назвали доллар "бумажкой на доверии"

К американской валюте подорвано доверие

Недальновидные действия усилили структурные проблемы в глобальной экономике и ударили по самому Западу. Об этом заявил директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.

"В частности, оказалось подорвано доверие к доллару США, что способствует ускорению процесса его демонополизации как основного средства международных расчетов, сбережений, инвестиций", - отметил он в интервью журналу "Проблемы национальной стратегии" РИСИ.

По мнению дипломата, доллар – "это не более чем "бумажка на доверии". "Американское правительство никогда не выплатит галопирующий госдолг этой страны, переваливший недавно за $31 трлн", - отметил Алексей Дробинин (цитата по ТАСС).

10 марта в США рухнул один из крупнейших банков - Silicon Valley Bank. Накануне власти приняли решение также закрыть обанкротившийся коммерческий банк Signature Bank.

Президент США Джо Байден заверил американцев, что банковская система страны остается полностью безопасной.

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