"Это самая настоящая зависимость": чем грозит злоупотребление каплями для носа

Оториноларинголог рассказала, к чему приводит привыкание к каплям и как правильно их использовать

Наступила весна – время, когда растет сезонная заболеваемость ОРВИ и обостряется аллергия. Для того чтобы облегчить свое состояние и снять заложенность носа, многие используют сосудосуживающие капли и спреи. Но их бесконтрольное применение может привести к развитию медикаментозного ринита – когда капли не помогают снять заложенность, а только усугубляют ее. О том, почему возникает зависимость от сосудосуживающих препаратов и как правильно их использовать — в интервью "ТВ Центру" рассказала оториноларинголог Городской клинической больницы имени С.П. Боткина Департамента здравоохранения Москвы, обладатель статуса "Московский врач" Надежда Лысова.

Сосудосуживающие капли – что это? Как они действуют? Что происходит в организме, когда мы “пшикаем” в нос?

Сосудосуживающие препараты, или деконгестанты — это достаточно эффективные препараты, они улучшают качество жизни. Когда у вас простуда, насморк или аллергический ринит, нос не дышит, и от этого голова болит, можно применять такие препараты. Важно отметить - они не ускоряют выздоровление, они не предотвращают развитие осложнений: синусита или гайморита, отита, ларингита и т.д. Они только освобождают носовое дыхание.

Как формируется зависимость от сосудосуживающих капель? И уместно ли вообще называть это зависимостью?

Сосудосуживающие капли оказывают действие на специальные рецепторы в сосудах носа, которые заставляют их сужаться, тем самым уходит отёк и освобождается носовое дыхание. Проблема в том, что в определенный момент происходит эффект рикошета: спрей перестает действовать, а отек в носу возвращается, при этом он гораздо более выражен, чем до применения спрея. В итоге пациенты используют препараты чаще, а затем переходят к более высоким дозировкам. И если человек бесконтрольно и долго их использует (а сейчас есть данные медицинских исследований, что долго — это всё, что больше 72 часов), это вызывает зависимость и необходимость их капать снова и снова. Поэтому дольше 3-5 дней их применять не стоит.

И да, конечно, это зависимость. Самая настоящая. Причем она и химическая, и психологическая. В моей практике был пациент, достаточно возрастной, который больше 30 лет злоупотреблял каплями. Без них у него начиналась паническая атака.

К каким последствиям приводит злоупотребление сосудосуживающими каплями?

Злоупотребление вредит и очень сильно. Во-первых, нос начинает постоянно закладывать, и без капель он уже не дышит нормально. Нужно постоянно брызгать в нос, что, конечно, само по себе неудобно. Могут возникать раздражение слизистой оболочки, сухость и корки в носу, носовые кровотечения; а при передозировке - головные боли, бессонница, тошнота, повышение артериального давления, учащенное сердцебиение, чувство тревоги.

Отдельно хочу остановиться на наших самых главных пациентах - на детях. В своей практике я сталкивалась со случаями передозировки ребенка каплями. Например, родители применяли капли бесконтрольно и много, а иногда эти баночки находились в свободном доступе у ребенка, который мог просто выпить эти препараты и оказывался в реанимации. Всё это может закончиться очень и очень плохо. Это очень серьезно!

У грудничков даже от нескольких капель может случиться передозировка препаратом: угнетение сознания и дыхания, снижение сердцебиения.

Кроме того, существует и индивидуальная непереносимость препаратов, которая может проявиться в ухудшении симптомов, а родитель с целью облегчения состояния ребенка будет просто увеличивать дозу капель.

Поэтому я проговорю правила для детей:

- Важно использовать сосудосуживающие капли по ситуации, а не курсами. То есть не нужно "по 2 капли 3 раза в день 5 дней" — только по необходимости!

- Детям нужно использовать только детские капли согласно возрасту. Только под контролем врача. И не дольше 3-5 дней. Они не должны быть в свободном доступе у ребенка!

Призываю родителей применять их максимально редко и осторожно.

Проблемы с носовым дыханием могут привести даже к проблемам зубочелюстной системы и вообще к деформации костей черепа. Действительно ли это так, или же это "страшилки" ЛОР-врачей?

Да, это действительно так. Носовой тип дыхания — это правильный и физиологический тип дыхания. Ротовое дыхание патологическое. Если человек постоянно дышит ртом (как, например, при аденоидных проявлениях или при аллергическом или неаллергическом рините, при выраженном искривлении перегородки носа), то это действительно приводит к неправильной работе мышцы, в том числе неправильному положению языка.

Попробуйте вдохнуть носом. Обратите внимание на положение языка — он упирается в верхнюю челюсть. А теперь попробуйте сделать глубокий вдох ртом — язык сразу опускается и как бы давит на нижнюю челюсть. Вот эти самые миофункциональные нарушения приводят к изменению прикуса. Поэтому с ранних лет детям с частым ротовым дыханием важно и нужно наблюдаться у стоматолога-ортодонта. Таких людей видно на расстоянии — когда у них аденоидный тип лица, или в зарубежной литературе встречается понятие long face syndrome - синдром удлинённого лица.

Можно ли избавиться от зависимости от сосудосуживающих капель самостоятельно, не прибегая к хирургической помощи?

Да, можно избавиться от зависимости. Главное: прекратить использовать капли! Нужно перетерпеть 3-5-7, у кого-то 14 дней — терпеть и не брызгать, и нос снова заработает как нужно. Конечно, это тяжело. Кто-то пробует брызгать только в одну половину носа. Кто-то пытается перейти на детские капли.

Более того, в большинстве случаев и операция не нужна. Есть вариант лекарственного лечения, но он начинается только в кабинете у ЛОР-врача. Сначала врач осматривает, назначает необходимые обследования и определяет тактику лечения. Как правило, нам удаётся избавить человека от зависимости только лекарствами, без операции. Применяются по необходимости промывания носа, гормональные спреи, противоаллергические препараты, увлажняющие капли и т.д. Но все это решает врач после необходимых обследований пациента!

В каких случаях без операции уже не обойтись?

Если лекарственное лечение не помогает, тогда мы рассматриваем вариант хирургического лечения. Например, если у человека выраженное искривление перегородки носа, вызывающее затрудненное носовое дыхание, то мы, скорее, будем рекомендовать операцию.

Считается, что лучшее время для проведения операций на носу – это осень-зима, то есть холодное время года. Так ли это?

Сейчас мы оперируем круглый год, и значимой разницы нет - летом или зимой, осенью или весной. На результат операции это не влияет. Благодаря современному операционному оборудованию и лекарственным препаратам пациент восстановляется гораздо быстрее независимо от сезона года.

Все этапы пройдены, операция сделана, нос стал дышать самостоятельно. Как жить дальше? Что делать, если появился насморк?

Да ничего не нужно делать. Живите полноценной, счастливой жизнью. Заболели, простыли — применяйте капли осторожно, не больше 3 дней. Лучше попытайтесь просто промывать нос, используя солевые растворы - они тоже эффективно улучшают носовое дыхание. Можете использовать самый обычный физраствор, который продается в аптеках.

Главное — правильно промывать. Правильное промывание подразумевает всего лишь соблюдение двух принципов: большой объём промывания и слабое давление. Например, есть специальные лейки, баллоны и чайники для промывания носа. Повторю: большой объем и слабое давление, и тогда это пройдет без вреда.

И также следите за климатом у себя в доме: чтобы была влажность в пределах 50%, а температура - до 21-22 градусов. Правильный климат значительно облегчает носовое дыхание.

Могут ли вредные привычки, например, курение и алкоголь, усугубить проблемы с насморком и носовым дыханием?

Сейчас мы скажем, что сигареты и алкоголь — это плохо, и половина читателей закроет страницу (улыбается). Но давайте скажем правду: да, действительно смолы и дым раздражают слизистую оболочку полости носа, вызывают отёк и затрудняют носовое дыхание. То же самое и алкоголь - он вызывает расширение сосудов в организме в целом, в том числе и в носу, поэтому при употреблении алкоголя может ухудшаться носовое дыхание. Курить и злоупотреблять алкоголем плохо!

Сосудосуживающие капли нужно применять только по назначению врача, а продавать и вовсе по рецепту. Согласны ли вы с этим мнением?

Не думаю. Если у человека легкая простуда и насморк, он может их приобрести самостоятельно, без врача для облегчения состояния. Главное - подходить ответственно, соблюдать режим и не злоупотреблять ими. Повторюсь: не больше 3-5 дней!

Интервью подготовил Денис Нарыльнев, "ТВ Центр".

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