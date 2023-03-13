Монахи Киево-Печерской лавры не намерены покидать обитель

Битва за лавру ведется с 2013 года

В Киево-Печерской лавре сегодня без предупреждения появилась комиссия с проверкой. Судя по всему, искали повод для выселения из монастыря монахов Украинской православной церкви.

Проверяющие из СБУ, МВД, министерства культуры, возможно, ещё и других каких-то украинских ведомств о своём визите в Киево-Печерскую лавру никого не известили. Да и внешне мало отличались от обычных прихожан. Единственно, что, как обычно говорят, везде совали свой нос. Священники совершенно случайно встретили ревизоров на территории Ближних пещер - комплекса подземных пещер в лавре. Документы никто никому никаких не показал. Когда завершили работу, просто заявили, что выявили нарушения монастырем условий договора по использованию государственного имущества. Содержание и детали этих нарушений комиссия не привела.

"Мы не против всех законных действий, а противозаконных не должно быть. Мы не коллаборанты. Мы граждане своей страны. Мы люди, которые живут здесь с 1988 года. Мы не намерены выселяться, потому что есть законы, которые на стороне человека", - заявил наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

В ведении национального заповедника "Киево-Печерская лавра" сейчас находятся так называемая Верхняя лавра, где расположены Трапезная церковь и Успенский собор - с этого года он отошёл в ведение к раскольникам - автокефальной православной церкви Украины. Нижняя лавра с действующим монастырём и пещерами. Эта территория всё ещё остаётся в бессрочной аренде у канонической Украинской православной церкви. Однако монахи должны покинуть свою обитель не позднее 29 марта. Не по закону, а по желанию властей. Об этом говорят абсолютно прямо.

Битва за Киево-Печерскую лавру началась вместе с майданом в 2013 году. Доходило чуть ли не до попыток силового захвата. Но до сих пор одной из главных мировых православных святынь с переменным успехом удавалось отбивать атаки новой киевской власти и автокефальной православной церкви Украины.

"Киево-Печерская лавра — это первый монастырь Киевской Руси, существующий с XI века, родоначальник общей духовной и монашеской традиции русского, украинского и белорусского народов. Это колыбель нашей цивилизации и национальных культур. Здесь написан первый исторический памятник Древней Руси — "Повесть временных лет", отсюда берет свои истоки письменность и литература наших народов. Но лишь во времена господства воинствующей атеистической власти в ХХ столетии монашествующих Киево-Печерской лавры изгоняли из монастыря. Новые поколения монахов вновь возродили обитель и приложили колоссальные труды и большие средства — при минимальной помощи государства, а то и отсутствии таковой — к реставрации обители, восстановлению отнятых ныне Успенского и Трапезного храмов, но главное — к воссозданию в нем прежних духовных традиций и полноценной монашеской жизни", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с призывом приложить все усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, что непременно приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих. Обращение направили в том числе Папе Римскому, Патриарху Коптской церкви, Главе Англиканского сообщества, генсекам ООН, ОБСЕ и совета Европы. В лавре миролюбиво называют ситуацию не конфликтом, а недоразумением и призывают христиан молиться.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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