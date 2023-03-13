Мишустин обсудил с Васильевым помощь участникам СВО и их близким

Премьер провел встречу с представителями партии "Единая Россия"

В преддверии ежегодного отчёта правительства в Государственной Думе глава кабмина Михаил Мишустин начал традиционную серию встреч с парламентариями. И первую он провёл с представителями партии "Единая Россия".

Обсудили социальные гарантии и укрепление технологического и экономического суверенитета страны. Ещё один немаловажный вопрос - интеграция новых регионов. Представители "Единой России" подготовили целый ряд инициатив, которые позволили в сжатые сроки принять законопроекты, обеспечивающие в том числе пенсионные гарантии граждан. Также говорили о помощи участникам СВО и их близким.

Владимир Васильев, руководитель фракции "Единая Россия": На сегодняшний день мы приняли пакет законов. В частности, присвоили участникам спецоперации, включая гражданских лиц, статус участника боевых действий, о чём просили. Закрепили за участниками СВО и членами их семей право на кредитные каникулы. Освободили от пеней за просрочки платежей по ЖКХ, взносы на капитальный ремонт. Гарантировали сохранение рабочих мест. Мы заняли позицию, есть такое выражение у юристов, "военного времени", когда идём навстречу там, где раньше даже представить себе было трудно.

Мишустин: Очень важно, вот этот механизм взаимодействия, который мы выстроили, позволяет нам без проволочек принимать самые непростые ключевые решения, особенно в таких направлениях как социальная помощь, помощь тем, кто защищает Родину сегодня.

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