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Львова-Белова пообещала вернуть еще 200 детей из Сирии в Россию

22:41
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Накануне борт с 56 маленькими россиянами приземлился в аэропорту Шереметьево

Сегодня в Россию из Сирии вернули 56 детей. Многие из них, потеряв родителей, находились в лагерях для беженцев и приютах, где не было нормально медицинского обслуживания. А большинству из них оно просто необходимо.
В Россию из сирийских лагерей беженцев вернулась группа детей

Почти все дети отвечают по-русски. За годы, проведенные в далекой стране, язык они не забыли. С врачами контактируют без боязни. В столичный медцентр этих ребят доставили сразу из аэропорта. Здесь специалисты проводят полноценный осмотр, чтобы выяснить, нужны ли кому-то лечение и реабилитация, например, после полученного осколочного ранения.

"У детей очень хороший настрой. Они все хорошо перенесли транспортировку. В принципе, из 56 только у пяти есть легкие респираторные нарушения", - сообщил Сергей Семыкин, заведующий педиатрическим отделением российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения РФ.

Мальчики и девочки родились в смешанных российско-сирийских браках. Потеряв родителей в ходе войны в арабской республике, эти дети несколько лет провели в лагерях для беженцев Аль-Холь и Рош. Там не было нормального питания, медицинского обслуживания и школьного образования. Российская сторона провела огромную работу, чтобы найти конкретных детей по заявлениям родственников, живущих в нашей стране.

"Вначале мы отрабатывали заявки, которые к нам поступали. Потом команда уполномоченного выезжала на территорию и брала тесты ДНК, которые подтверждали, собственно, их родство с теми людьми, которые заявлялись как родственники. И после этого велись переговоры непосредственно с властями курдской стороны, где мы проговаривали, какое количество каких детей они смогут нам передать", - рассказала Мария Львова-Белова, уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка.

К 49 мальчикам и девочкам из лагерей для беженцев на российской авиабазе присоединились еще семеро – их забрали из приюта в Дамаске. Младшим всего 3 года, самому старшему – 17. На сутки возвращение в Россию пришлось отложить – задержала нелетная погода. Но все это время рядом с детьми находились опытные психологи и медики.

Накануне вечером борт с 56 маленькими россиянами приземлился в аэропорту Шереметьево. В пути всем выдали теплую одежду – снег многие увидят впервые.  Родственники ждут ребят в 16 регионах страны.

Ранее на встрече с Владимиром Путиным Мария Львова-Белова рассказывала, что представители США пытались помешать вывезти российских детей. Однако нашей делегации все же удалось договориться с курдской стороной.

Также Москва передала Сирии 450 килограммов гуманитарного груза для семей, пострадавших от недавнего землетрясения: в наборах - детское питание, подгузники, одеяла, средства дезинфекции.

"С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями. Но, как вы видите, наши переговоры все лучше и лучше, и группы детей все больше и больше, и мы очень надеемся, что наше такое тесное взаимодействие продолжится и дальше", - отметила Мария Львова-Белова.

Всего с 2018 года из стран Ближнего Востока удалось вернуть в Россию 479 детей – всех передали в семьи. Сейчас в аппарате уполномоченного по правам ребенка находится еще около тысячи заявлений от родственников, у которых за рубежом остались племянники и внуки.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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