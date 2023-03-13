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Слуцкий рассказал Мишустину о нехватке медперсонала в регионах

22:37
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Предлагается решить эту проблему

Председатель правительства Михаил Мишустин провёл в понедельник встречу с представителями фракции ЛДПР. Обсудили выполнение экономических задач в условиях внешнего давления Запада. Затронули вопросы и социальной сферы.

Ещё одна инициатива ЛДПР - оформление полиса ОСАГО не на год, а всего на несколько месяцев, например, для тех, кто пользуется автомобилем только во время дачного сезона. Обсудили и нехватку медперсонала в регионах.

"Вопрос серьёзный – это введение системы обязательного распределения выпускников медицинских вузов и учебных заведений медицинского профиля, которые готовят средний медперсонал. В Российской Федерации не хватает порядка 25 тысяч врачей и около 50 тысяч человек среднего медперсонала. При этом мы предлагаем установить срок распределения обязательной отработки три года, а для регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, а также Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей – полтора года", - заявил руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

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