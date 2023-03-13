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Рогов: Киев начал скрытую мобилизацию студентов

20:29
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Судьба этих мобилизованных "предрешена"

Власти Украины начали скрытую принудительную мобилизацию студентов. Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"Мне сообщили ректоры из четырех регионов Украины, подконтрольных режиму Зеленского, что им пришли телефонограммы, в которых поручено в срочном порядке отчислять студентов по различным надуманным причинам", - рассказал он РИА Новости.

При этом списки отчисленных студентов будут переданы в местные военкоматы, чтобы их могли "призвать в армию и отправить на убой на фронт".

"Судьба этих мобилизованных предрешена еще до того, как они попадут на фронт. Возможность жить им остается недолго", - отметил Рогов.

На сегодняшний день одной из самых горячих точек в зоне СВО остается Артемовск. Российские штурмовые группы заняли выгодные позиции и рубежи в промзоне города. Западные СМИ отмечают, что украинские военные несут большие потери в Артемовске.

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