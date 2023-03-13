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Путин поздравил Папу Римского по случаю 10-летия избрания на престол

21:12
  • понедельник
  • 13 марта 2023

Послание Папе Римскому также направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Президент России Владимир Путин направил Папе Римскому Франциску поздравления по случаю десятилетия со дня его избрания на папский престол. Об этом в понедельник сообщает ТАСС.

Кроме того, послание Папе Римскому Франциску также направил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отметил важность диалога между религиозными лидерами.

10 марта Папа Римский Франциск заявил, что готов встретиться с президентом России, которого считает "культурным человеком".

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