ФРГ завершила обучение украинских военных использованию танков Leopard 2

Экипажи вернутся на Украину в марте

Украинские солдаты завершили обучение в Германии, в ходе которого осваивали немецкие танки Leopard 2. Об этом в понедельник сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ. Отмечается, что украинские экипажи вместе с танками вернутся на Украину уже в марте.

Кроме того, первые десять украинских экипажей завершили четырехнедельную подготовку по управлению танком Leopard 2 в Испании. Обучение проходило на военной базе в городе Сарагоса.

Германия с начала спецоперации оказывает помощь Украине, в том числе поставляя ей оружие и военную технику. Однако это привело к истощению германских арсеналов и снижению способности бундесвера защитить ФРГ в случае необходимости.

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