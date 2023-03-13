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В МИД высказались о следствии по "Северным потокам"

21:58
  • понедельник
  • 13 марта 2023

В ведомстве отметили, что нужна резолюция СБ ООН о комиссии по расследованию ЧП

В Нью-Йорке продолжается работа над российским проектом резолюции Совета Безопасности ООН об учреждении генсеком ООН независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств ЧП на "Северных потоках". Об этом в понедельник сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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Как отметили в ведомстве, вызванный в МИД посол Дании Якоб Хеннингсен на встрече в министерстве в понедельник ограничился общими словами по теме расследования взрывов.

"Обратили внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в ходе обследования с разрешения датских властей компанией "Нордстрим АГ" одной из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен "предмет", который не является частью конструкции "Северного потока", но может представлять собой элемент взрывного устройства", - говорится в сообщении на сайте МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что уход стран "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что ряд западных государств не хочет работать с российской резолюцией по ЧП на газопроводах системы "Северный поток".

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