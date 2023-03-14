Древние укры наносят ответный удар: зачем Зеленский переименовывает Россию

В Москве эту инициативу восприняли как откровенный курьез

От Москвы до самых до окраин должна простираться страна с названием Московия! Не в Москве, конечно, придумали эту шутку. Это на полном серьезе предложил Владимир Зеленский. План - вписать Россию в новый исторический контекст и отбросить ее во времена Московского княжества.

25 тысяч человек на Украине подписали петицию с просьбой поменять "Российскую Федерацию" на "Московскую Федерацию". А Россию - на Московию. Зеленский поручил проработать этот серьезный вопрос премьеру Шмыгалю.

"Поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и с учетом возможных международно-правовых последствий", - сказал Зеленский.

Действительно, в XV веке в западных источниках название "Московия" употреблялось наравне с названием "Россия". Вообще, новый взгляд на украинскую историю, который закреплен в учебниках и мультфильмах, - это такой полет фантазии, что никакой Голливуд не сравнится. В учебнике "История Украины. С древнейших времен и до XV века" для 7 класса указано, что древние укры появились более 140 тысяч лет назад и разные греки и египтяне этой древнейшей цивилизации в подметки не годятся.

Древняя Галилея - это город, где проживали галлы, предки галичан. Главный храм древнего Египта "Хет-ка-Птах" - на самом деле "Хата-Птаха", потому что строительством руководили понятно кто. Украинцы. И мову египтяне просто превратили в другой язык. Об этом мультики снимают, научные труды пишут.

В Москве эту инициативу восприняли как откровенный курьез.

"Думаю, что здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто ее ни называл, останется великой державой, великой страной, и она останется Россией", - сказал Дмитрий Песков.

Неизвестно, насмотрелся ли Зеленский патриотических мультиков или проштудировал украинский учебник для 7 класса. Но подобные указания о переименовании России как-то прямо говорят о том, что главный борец за самостийность так и не смог выйти из амплуа популярного комика.

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