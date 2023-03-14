Минобороны показало работу установок "Мста-Б"

Артиллерийские подразделения обеспечивают прикрытие штурмовых отрядов

В зоне спецоперации расчеты установок "Мста-Б" уничтожили украинских боевиков, укрывшихся в блиндажах, а также поразили огневые средства врага. Кадры опубликовало Минобороны.

Артиллерийские подразделения наших десантников обеспечивают надежное прикрытие штурмовых отрядов, ведут контрбатарейную борьбу, разрушают оборонительные сооружения радикалов, пункты управления, технику.

В зависимости от цели применяют фугасные, осколочные или высокоточные боеприпасы. Буксируемые гаубицы наносят максимальный урон противнику на расстоянии до 30 километров.

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