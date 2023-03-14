РСЗО "Торнадо" поддерживают наступление мотострелков и танкистов

Удары наносят в автоматическом режиме

Наступление российских мотострелков и танкистов поддерживают расчеты РСЗО "Торнадо-Г" Западного военного округа, рассказали в Минобороны.

После получения координат целей от разведки батарея артиллеристов выдвигается на огневую позицию. И обрушивает фугасные снаряды на командные пункты, узлы связи и склады ВСУ.

Удары наносят в автоматическом режиме благодаря современной системе наведения и прицеливания. После выполнения задачи - быстрая смена позиции. И новый залп.

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