Честь и доблесть: представлены новые герои СВО

Сержант Хамидуллох Нурилло вынес с поля боя 25 раненых товарищей

Минобороны представило новых героев СВО.

Рядовой Тимур Кушпенов не допустил прорыва украинскими националистами нашей обороны. Стрелок отделения морской пехоты сумел отразить все атаки противника, который шел в наступление при поддержке артиллерии и боевой техники. Прицельными ударами из гранатомета Тимур уничтожил 3 вражеских машины и более 10 радикалов. За проявленную доблесть Кушпенов награжден орденом Мужества.

Сержант Хамидуллох Нурилло под непрерывным обстрелом неприятеля вынес с поля боя 25 раненых товарищей. Он сумел укрыть морских пехотинцев в безопасном месте, чем спас им жизни. А потом водитель-санитар обеспечил эвакуацию пострадавших в полевой медицинский отряд. Потерь среди личного состава наших бойцов не допущено.

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