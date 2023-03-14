В Канаде пикап влетел в толпу пешеходов

Два человека погибли, девять пострадали

В Канаде два человека погибли, девять пострадали в результате наезда пикапа. Автомобиль врезался в группу пешеходов в городе Амки провинции Квебек, передает "ТВ Центр".

Среди пострадавших есть дети, они госпитализированы. Еще два человека находятся в критическом состоянии.

38-летний водитель скрылся с места ДТП, но позже был задержан правоохранительными органами. Сейчас его допрашивают. Полиция устанавливает причины инцидента. Движение на дороге, где произошла авария, перекрыто.

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