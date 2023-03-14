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В Уфе ветер сорвал купол минарета строящейся мечети

09:22
  • вторник
  • 14 марта 2023

Повреждена часть облицовки здания

Мощные циклоны не покидают российский Дальний Восток. Рекордные осадки отмечают в Приморье, Хабаровском крае и на Сахалине, передает "ТВ Центр".

В Приамурье по-прежнему метет. На дорогах края - гололед и снежный накат. Движение по трем федеральным и нескольким региональным трассам частично закрыто. На Охотском побережье порывы ветра - до 25 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, за сутки выпадет треть месячной нормы осадков.

Метель на Сахалине и в Хабаровском крае стала причиной задержки более десятка авиарейсов. Из аэропорта Южно-Сахалинска не могут вылететь лайнеры в Комсомольск-на -Амуре и на Курилы. На юге острова по-прежнему сохраняется опасность схода снежных лавин.

В Уфе из-за сильного ветра с 70-метровой высоты упал купол минарета строящейся соборной мечети "Ар-Рахим". Повреждена часть облицовки здания. Предварительная причина ЧП - просчет проектировщиков конструкции.

В Сочи сильный ливень вызвал подтопления улиц. В Хостинском районе некоторые из них превратились в бурные реки. МЧС предупреждает и о возможном сходе лавин в горах, где сейчас идёт мокрый снег.

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Сорванный купол минарета строящейся мечети
Сорванный купол минарета строящейся мечети
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