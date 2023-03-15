Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

Противостояние Марса и Луны продолжается

Овны

Солнце и Марс начинают сходиться на небесном ринге. Количество раздраженных людей возрастет, поэтому будьте осторожны и держите свои эмоции под контролем.

Тельцы

Сегодня вы можете приобретать мебель в новое жилье, заказывать предметы интерьера. День способствует проявлению творчества, созданию уюта, оптимизации пространства.

Близнецы

Марс может резко нарушить ваши планы. А еще сегодня и в ближайшие дни опасайтесь травм, простуд с высокой температурой и некачественных продуктов.

Раки

Лучше всего вы будете чувствовать себя дома - вдали от посторонних глаз. Но если не пойти на работу не получится, старайтесь не вступать в конфликты и бурные выяснения отношений.

Львы

Непростой день для всех, и вам тоже может перепасть. Так как один из участников небесного конфликта - Марс, старайтесь быть вежливыми, но уверенными в себе.

Девы

На работе вам может что-то или кто-то не понравиться, а дома и вовсе так и тянет устроить скандал. Помните: в спорах сегодня не выиграет никто, не стоит даже начинать!

Весы

Неподходящий день для учебы, дальних поездок и юридических дел. Ваш перфекционизм только усугубит проблемы, а упрямство и вовсе способно все испортить.

Скорпионы

Соединение Солнца с Нептуном в Рыбах с одной стороны вас порадует. А с другой - конфликт Марса с Луной готов все испортить. Не торопитесь сегодня с реакциями!

Стрельцы

Луна в вашем знаке сошлась в поединке с Марсом - планетой агрессивной и настойчивой. Уходите от открытых столкновений, действуйте дипломатично и корректно.

Козероги

Сегодня лучше не выдвигаться в дорогу, не отправлять посылки и важные сообщения, письма. Риск ошибок и внезапных помех очень высок, сделайте паузу в делах.

Водолеи

Некоторым из вас придется выбирать между друзьями и любимым человеком, долгом и хобби. Будьте также внимательны сегодня к своим детям, если они у вас есть.

Рыбы

Солнце и Нептун соединились в вашем знаке под прицелом вредных воздействий Марса и Луны. Конфликты, в том числе внутренние, в такие моменты могут все испортить.

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