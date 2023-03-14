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Боец "Вагнера" рассказал о попытках ВСУ удержаться на артемовском направлении

08:40
  • вторник
  • 14 марта 2023

Украинские военные применяют все виды вооружений

Украинские Вооруженные силы применяют все виды оружия против бойцов частной военной компании "Вагнер", которые продвигаются в направлении Часова Яра под Артемовском. Об этом во вторник, 14 марта, рассказал один из бойцов ЧВК.

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Как рассказал боец РИА Новости, "по нам у них задействована авиация, "вертушки" вылетают за светлый день по раз семь-восемь". При этом "вертолеты и самолеты не работают по бронетехнике, а работают по живой силе, то есть по нам, по окопам и лесопосадкам".

Наряду с этим ВСУ используют "танковую карусель". При штурме населенного пункта Берховка по бойцам "Вагнера" активно работал украинский танковый батальон с заранее оборудованных позиций у жилых домов. Боец ЧВК рассказал, что "грубо говоря, танковый батальон там становился", при этом "каждый танк по "тридцатке" "откидал", батальон уехал, другой заехал… и это происходило у них весь день".

Хотя российские бойцы отмечают у противника достаточно хорошо организованную оборону, на отдельных участках этого направления оборона "проламывается" за несколько дней под натиском российских сил, "через день-два она сыпется все равно".

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что ситуация в Артемовске станет для украинских военных "стратегическим успехом" даже в случае отступления, поскольку их задача — измотать противника, а затем сосредоточиться в другом месте.

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