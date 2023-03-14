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МИД рассказал о готовности России продлить зерновую сделку

08:20
  • вторник
  • 14 марта 2023

Москва не возражает против продления соглашения на 60 дней

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней. Об этом в понедельник, 13 марта, рассказал заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Вершинин.
Украина потребовала продления зерновой сделки на неограниченный срок

Дипломат отметил "пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей" и рассказал, что завершен очередной раунд консультаций российской межведомственной делегации с представителями ООН во главе с генсеком Конференции по торговле и развитию Ребекой Гринспен и главой Управления по координации гуманитарных вопросов Мартином Гриффитсом.

По словам Вершинина, разговор был "подробный и откровенный", при этом консультации вновь подтвердили, что если коммерческий вывоз украинской продукции осуществляется устойчивыми темпами, принося немалую прибыль Киеву, то "на пути российских сельхозэкспортеров по-прежнему сохраняются барьеры".

Замминистра подчеркнул, что "заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", сообщает ТАСС.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ранее сообщил, что переговоры ООН и России в Женеве на этой неделе будут проходить на высоком уровне, они будут касаться черноморской зерновой инициативы.

Российская сторона ранее указывала, что зерновая сделка в части обязательств по экспорту продовольствия и удобрений из России работает плохо, эти пункты соглашения не исполняются.

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